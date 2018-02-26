Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş: "Kötü bir oyun sergiledik"

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - KARACABEY Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, Ankara Adliyespor karşısında kötü oynadıklarını belirterek, \"Kendi oyunumuzu ortaya koysaydık kazanırdık. Biz oynayamayınca denge onların lehine gelişti\" dedi.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor’un teknik direktörü Ali Nail Durmuş, kendi evinde 1-0 yenildikleri Ankara Adliyespor maçını değerlendirdi. Ankara Adliyespor karşılaşmasında kötü oynadıklarını belirten Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, “Son 4 deplasmanında kaybetmemiş ve aldığı 23 puanın 15’ini deplasmanda alan bir takımla karşılaştık. Direnç gösteremedik. Oyunun başından beri genel anlamda kötü oynadık. Oyunun ikinci yarısında 20 dakikalık bir bölümü iyi oynadık. O bölümde beraberliği yakalasak belki oyunu çevirebilirdik. Ama olmadı. Kötü bir oyun sergiledik. 6 maçtır iyi oynayan bir takımdık. Adliyespor maçında oynayamadık. Bunun karşılığında da mağlup olduk.Kendi oyunumuzu sergileyemedik. Kendi oyunumuzu ortaya koysaydık kazanırdık. Biz oynayamayınca denge onların lehine gelişti” ifadelerini kullandı.

Önlerinde 10 hafta bulunduğunu ve play-off umutlarının devam ettiğini söyleyen teknik direktör Ali Nail Durmuş, “Play-off’un içinde bulunan son takımla aramızda 7 puan fark var. Şuan play-off’tan uzaklaştığımız söylenemez. Bu hafta bizden 7 puan önde olan Sultanbeyli Belediyespor’ladeplasmanda karşılaşacağız. Yenmemiz gerekiyor. Yenemezsek büyük bir ihtimalle play-off yarışının dışında kalırız. Sultanbeyli Belediyespor maçını kazanmaya gidiyoruz” diye konuştu.

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