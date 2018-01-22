Karacabey Birlikspor gözünü Cizrespor maçına çevirdi

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA),(DHA) - KARACABEY Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, Elaziz Belediyespor karşısında alınan puanın iyi bir sonuç olduğunu belirtti. Başkan Uğur Koçak ise gözlerini Cizrespor maçına çevirdiklerini ve biletler fiyatlarında da indirime gidildiğini söyledi.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta deplasmanda Elaziz Belediyespor’la 0-0 berabere kalan Karacabey Birlikspor, evine 1 puan alarak döndü. Elaziz Belediyespor maçını değerlendiren Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, \"Aynı puanda olan rakibimizden aldığımız 1 puan ile ikili averaja bakıldığından Elaziz Belediyespor’u altımıza aldık. Aldığımız yeni forvet oyuncumuzu bu maçta oynatamadık. Dolayısıyla santrforsuz çıkarak, 4-6 sistemiyle oynadığımız mücadelede rakibimize neredeyse pozisyon vermedik. Başarılı bir performans sergiledik. Gole ulaşabilecek 3-4 tane pozisyon bulduk. Genel anlamda takımın oyun yapısından, oyun arzusundan memnunum. Futbolda değişmez kurallar var. Deplasmanda özellikle rakibin olan yani 6 puanlık maçlarda kazanmak büyük avantaj sağlar. Ama kazanamıyorsan kaybetmemekte büyük bir avantaj. Ben bu maçı iyi bir skorla geçtiğimizi düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖZLER CİZRESPOR MAÇINDA

Ali Nail Durmuş, ligin 19\'uncu haftasında 27 Ocak Cumartesi günü sahasında Cizrespor ile karşılaşacaklarını ve taraftarın bir takımın en büyük gücü olduğunu söyleyerek, \"Cizrespor maçında taraftarımızı tribüne bekliyoruz. Futbol 90 dakikalık bir oyun. Bizi maçın başından sonuna kadar desteklesinler. Kazanmamız gerek bir maç. Bunun için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli\" dedi.

BİLETLERDE İNDİRİME GİDİLDİ

Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ise Cizrespor maçında 10 TL olan bilet fiyatlarını 5 TL olarak belirlediklerini söyledi. \"Tribünleri dolu görmek istiyoruz\" ifadelerini kullanan Başkan Koçak, başka Karacabey Birlikspor’un olmadığını ve hedefleri olan play-off’lara kalmaları için taraftarın desteğinin çok önemli olduğunu söyleyerek, \"Cumartesi günü Cizrespor ile kendi sahamızda oynayacağız. Bu maçta her zamankinden daha çok taraftar desteğine ihtiyacımız var. 10 TL olan bilet fiyatlarımızı da 5 TL’ye düşürdük. Yeni transferlerimizle beraber play-off hedefi doğrultusunda ilerken, taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah taraftarlarımız gerekli hassasiyeti gösterecektir” açıklamasını yaptı.

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