Karacabey Birlikspor - Utaş Uşakspor: 1-0

Yasin KESKİN / KARACABEY, (BURSA), (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Suat Fidan (xx), Mustafa Tosun (xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (xx), Ömer Faruk (xx), Samet Önger (xx), Sedat (xx), Çağrı (x) (Dk. 90 Murat x), Aziz (xx) (Dk. 74 Oğuzhan xx), İlyas Yılmazer (xx), Zafer (xx)(Dk. 77 Bümyamin x), Uğur (xx), Samet Göker (xx), İlyas Akan (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x), Ahmet (x), Kerem (x), Nurettin (x), Halil (x) (Dk. 70 Doğan x), Şahin (xx), Ekrem (x) (Dk. 70 Selçuk x), Tayfur (x), Şemsettin (x) (Dk. 83 Özgen x), Levent (x), Fatih (x)

GOL: Dk. 75 Oğuzhan (Karacabey Birlikspor)

SARI KARTLAR: Samet, Samet Göker (Karacabey Birlikspor) - Ekrem (Utaş Uşakspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında grup lideri Utaş Uşakspor’u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. Mücadelenin 74’üncü dakikasında oyuna giren Oğuzhan Türkmen bir dakika sonra kaleci Ersin’i çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi. Golün ardından Oğuzhan asker selamı vererek Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Karacabey Birlikspor rakibi Utaş Uşakspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadele sonunda taraftarına koşan Karacabey Birliksporlu futbolcular renkli görüntüler sergiledi.

6’ncı dakikada Şahin’in vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.

10’uncu dakikada Aziz’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11’inci dakikada Ekrem’in vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.

15’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Uğur’un vuruşunda kaleci Ersin topu ceza sahasına çeldi.

16’ncı dakikada Levent’in ortasında Halil boş pozisyonda topa dokunamadı.

26’ncı dakikada Şahin’in ortasında Halil’in kafa vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.

75’inci dakikada Zafer’in ara pasıyla topla buluşan Oğuzhan kaleci Ersin’i çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşma sonucunda Karacabey Birlikspor, Utaş Uşakspor‘u 1-0 mağlup etti.

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