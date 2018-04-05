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Karaca, kent merkezine indi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, yolunu şaşırıp kent merkezine inen karaca, girdiği Yeşilırmak Nehri'nde kıyıya ulaşabilmek için uzun süre mücadele etti

05 Nisan 2018 17:07

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da, yolunu şaşırıp kent merkezine inen karaca, girdiği Yeşilırmak Nehri\'nde kıyıya ulaşabilmek için uzun süre mücadele etti. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında sudan çıkmayı başaran karaca gözden kayboldu.
​Amasya\'da ormanlık alanda yolunu şaşırıp, kent merkezine inen karaca, Yeşilırmak nehrine girdi. Çevredeki vatandaşlar, sudan çıkmak için uzun süre mücadele veren karacayı fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler gelene kadar, kıyıya çıkmayı başaran karaca, koşarak ormanlık alana girip gözden kayboldu. 
Bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

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