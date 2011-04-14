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Karaca: Başörtülü aday yok oy da yok

Nihal Bengisu Karaca: Cevabım, altına imza attığım sloganın içinde var. Aday yoksa oy da yok...

14 Nisan 2011 03:00

T24 - TBMM’ye türbanlı aday girmesi kampanyasına destek veren Habertük’ün türbanlı yazarı Nihal Bengisu Karaca, kendisine sıkça sorulan “Ak Parti başörtülü aday göstermedi. Bu durumda tercihiniz ne olacak?” sorusuna verdiği yanıtı “Cevabım, altına imza attığım sloganın içinde var. Aday yoksa oy da yok” sözleri ile ifade etti. 



Dünkü yazısında kendisini en çok Ak Parti’nin listesinin hayal kırıklığına uğrattığını belirten Karaca “..Bir yandan halkın karşısına yeni Anayasa vaadiyle çıkacaksınız. Öte yandan yeni Anayasa konusunda pek fazla beklenti içinde olan kitlelere, değişime dair hiçbir şey sunmayacaksınız” dedi.



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