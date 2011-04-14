Karaca: Başörtülü aday yok oy da yok

T24

Dünkü yazısında kendisini en çok Ak Parti’nin listesinin hayal kırıklığına uğrattığını belirten Karaca “..Bir yandan halkın karşısına yeni Anayasa vaadiyle çıkacaksınız. Öte yandan yeni Anayasa konusunda pek fazla beklenti içinde olan kitlelere, değişime dair hiçbir şey sunmayacaksınız” dedi.