T24 LogoT24 Logo
Spor

Karaburun'dan Foça'ya yüzdüler

İZMİR, (DHA) - Kendilerine "Marathon Masters Yüzücüleri" ismini veren bir grup veteran sporcu, "Güzel Ege Projesi" kapsamında bugün Karaburun'dan Foça'ya kadar yüzdü

16 Eylül 2017 20:39

İZMİR, (DHA) - Kendilerine \"Marathon Masters Yüzücüleri\" ismini veren bir grup veteran sporcu, \"Güzel Ege Projesi\" kapsamında bugün Karaburun\'dan Foça\'ya kadar yüzdü.

Türkiye Yüzme Federasyonu hakemlerinden Mustafa Tezcan gözetiminde Esendere Limanı\'ndan suya giren usta yüzücüler Uğur Doğan, Şadi Gödek, Memduh Kansuk ve Seda Kansuk, 18,5 kilometrelik parkuru 6 saatte yüzerek Foça\'da Küçükdeniz Limanı\'nda karayı çıktı. Küçükdeniz Limanı\'nda Foça Belediye Meclis Başkan Vekili Serdar Necdet Tunçbay tarafından karşılanan Uğur Doğan, Şadi Gödek, Memduh Kansuk ve Seda Kansuk, konukseverlikleri için Foça Belediyesi\'ne teşekkür etti.

\"‘Güzel Ege Projesi\"yle Ege denizinin güzelliklerini duyurmak, yüzme sporuna teşvik etmek ve her yaşta yüzülebileceği düşüncesini yaymak amacıyla hareket ettiklerini belirten Seda Kansuk, \"Projemize verdikleri destekleri için, İzmir Liman Başkanlığı\'na, Türkiye Yüzme Federasyonu\'na ve Foça Belediyesi\'ne teşekkür ediyoruz. Yüzme, güzel ülkemizde yapılabilecek en güzel sporların başında geliyor. Yılın kalan aylarında Ege kıyılarında yüzmeye devam edeceğiz. Yeni rotamız ise 30 Eylül\'de Bodrum - Datça arasında yüzeceğimiz 13 millik mesafe olacak\" dedi. 
Karaburun\'dan Foça\'ya Dr. Özlem Sutaş, Cankurtaran Volkan Beltan ve Kılavuz Kaptan Çağlar Pınar\'ın eşliğinde yüzen Marathon Masters Yüzücüleri, 2016 yılında \"‘Dost Kulaçlar Projesi\" kapsamında Bodrum\'dan Yunanistan\'ın Kos Adası\'na kadar ve Cebelitarık Boğazı\'nda yüzmüşlerdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAYüzücüleri"Ege Projesi"Karaburun FoçaTürkiye Yüzme FederasyonuMustafa TezcanEsendere LimanıUğur DoğanGödek Memduh KansukSeda Kansuk185Foça Küçükdeniz LimanıKüçükdeniz Limanı Foça Belediye Meclis Başkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24