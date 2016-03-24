Karaburun'daki, RES projesinin imar planları ikinci kez iptal edildi!

İzmir'in Karaburun ilçesinde yapılmak istenen Sarpıncık RES Projesi'nin imar planları, mahkeme tarafından iptal edildi.

Daha önce 'ÇED olumlu' kararını mahkemenin iptal etmesine rağmen bakanlığın ikinci kez aynı izni verdiği projeyle ilgili iptal kararı, inşaatın durulması için Karaburun Kaymakamlığına iletilecek.

Kararı değerlendiren Av. Cem Altıparmak, “Mahkemenin kararıyla, projenin faaliyete geçmesi halinde Karaburun'da canlıların sığınacağı bir yaşam alanının daha yok olacağı, bir kez daha teyit edilmiştir" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Taylan Yıldırımın'ın haberine göre, Karaburun'a yapılmak istenen bir RES projesine daha mahkemeden iptal geldi. Sarpıncık'ta 14 türbin direkli projenin hazırlıklarının başlamasıyla birlikte, çevreciler ve ilçe halkı da hukuk mücadelesi başlattı. Çevreciler adına onların gönüllü avukatlığını üstlenen Çevre ve Ekoloji Hareketi üyelerinden avukat Cem Altıparmak'ın açtığı davaya sonrasında, İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, 'ÇED olumlu' kararını iptal etti. 22 Ekim 2015 tarihinde verilen bu karardan 5 gün sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir kez daha 'ÇED olumlu' kararı verdi. Çevrecilerin bir kez daha açtığı davaya bakan 6'ncı İdare Mahkemesi, önce 29 Ocak 2016 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi, ancak 17 gün sonra bu kararı kaldırdı.





Proje imar planına iptal kararı çıktı





Yürütmenin durdurulmasının kaldırılmasıyla, şantiye alanı kurulan ve türbin direklerinin kurulması çalışmalarına başlanan Sarpıncık RES projesi için, bu kez İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nden, imar planlarına yönelik karar çıktı. Mahkeme, proje için verilen imar planlarını, iptal etti. Kararı mahkemeden alan çevrecilerin, bugün Karaburun Kaymakamlığına başvurup inşaatın durdurulmasını sağlayacakları açıklandı. Çevreciler adına birçok davayı yürüten Çevre ve Ekoloji Hareketi üyesi avukatlarından Cem Altıparmak, mahkemenin kararına yönelik yaptığı değerlendirmede, "Bu projenin faaliyete geçmesi halinde Karaburun'da canlıların sığınacağı bir yaşam alanının daha yok olacağı, bir kez daha teyit edilmiştir. Davalı Bakanlığı, daha önce de ÇED olumlu kararını iptal ettirdiğimiz bu proje için, mahkeme kararlarına saygılı olmaya ve projeyi hayata geçirmekteki ısrarına bir son vermeye davet ediyoruz" dedi.