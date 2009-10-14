Karabük'ü ayılar bastı

Karabük’te bir vatandaşın Vali Konağı'nın önünde ayı gördüğünü iddia ederek karakola koşması üzerine, gece yarısı polis ve belediye ekipleri alarma geçti.



Ekiplerin Vali Konağı civarında rastladıkları 23 yaşındaki Onur Çelik de arkadaşlarıyla sokakta kaldırımda oturup sohbet ederken bir ayının üzerlerine doğru geldiğini, arkadaşıyla birlikte bir aracın üzerine çıkarak canlarını kurtardıklarını öne sürdü. Hürriyet'in haberine göre, dün saat 23.30 sıralarında bir vatandaş, nefes nefese geldiği Esentepe Karakolu’nda, yürüyerek evine giderken Yeşil Mahalle Esentepe'deki Vali Konağı'nın duvarlarına tırmanmaya çalışan bir ayı gördüğünü söyledi. Bunun üzerine alarma geçen polis ve Karabük Belediyesi hayvan toplama ekipleri ayıyı aramaya başladı.



Ayı üzerimize geldi



Polis ve belediye ekipleri Esentepe, Adatepe, Yenişehir ve Dereevler bölgesinde ayı ararken, Vali Konağı'nın yakınlarında bulunan Ormancılar Sitesi’nde oturan Onur Çelik, arkadaşlarıyla sokakta kaldırımda otururken bir ayının üzerlerine doğru geldiğini, bir aracın üzerine çıkarak canlarını kurtardıklarını iddia etti. Vali Konağı'na 2 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Mahallesi’nde halı sahada maç yapan gençler de, ayıyı gördüklerini söyledi.



Ancak, polis ve belediye ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmalarında ayı bulunamadı.