Karabük'te üniversite öğrencilerinden formasyon tepkisi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK Üniversitesi\'nde öğrenim gören 30 öğrenci, üniversitedeki formasyon eğitim kontenjanın az olmasına tepki gösterdi. Öğrenciler, Milli Eğitim ve Rektörlük yetkilileri ile görüştü.

Karabük Kent Meydanı\'nda toplanan 30 Edebiyat Fakültesi 4\'üncü sınıf öğrencisi, formasyon eğitim kontenjan sayısının az olmasına tepki gösterdi. Türk Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisi ve Öğrenci Konseyi Başkanı Hüseyin Çelebi, formasyon konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, \"Genelde formasyon alan kişiler mezun arkadaşlarımız. Bu konuda hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Dekan bize bu kararın Milli Eğitim\'e bağlı olduğunu söyledi\" dedi.

Öğrencilerden Gülsüm Boz ise kontenjan dışı kalan yaklaşık bin öğrencinin mağdur olduğunu ifade ederek, formasyon eğitimini geç alacak olmaları nedeniyle çalışma hayatına bir yıl daha geç başlayacaklarını söyledi.

Öğrenciler daha sonra sorunlarına çözüm bulabilmek adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü ardından da Karabük Üniversitesi Rektörlüğü\'ne giderek yetkililerle görüştü.

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