Karabük'te şehit yakını ve gazilerden tepki

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi üyeleri, 14 Eylül 1990\'da Şırnak\'ta şehit olan er 21 yaşındaki Cafer Demirhan\'ın ailesini ziyaret etti. Şehit eşinin bulunduğu evde kendi imkanlarıyla tadilat yapacaklarını belirten dernek başkanı Sabri Özer, bir şehit ailesinin bu durumda olduğunu bilerek yarın düzenlenecek Şehitler ve Gaziler Günü programına katılmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi Başkanı Sabri Özer ve üyeleri, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevliyken operasyon sırasında şehit olan 21 yaşındaki Cafer Demirhan\'ın eşi Hatice Demirhan\'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Namık Kemal Mahallesi\'ndeki 2 katlı evi ziyaret etti. Başkan Sabri Özer ve üyeleri, 1993 yılında faizsiz konut kredisi ile alınan evin çok eksikliklerinin olduğunu söyledi. Özer, \"Balkon duvarları yok. İç sıva, boya badana yok. Ağabeyi bu evde şehidimizin çocuğunu okutarak mezun etmiş. Tüm varlığını yokluğunu şehidimizin çocuğuna aktarmış. Biz devletimizi kınamıyoruz. Devletimizin yaptığı velinimetler var. Kanun maddelerimizden yararlanıyorlar. Maaşlarını alıyorlar ama bunlar belirli bir noktaya kadar oluyor\" dedi. Özer, şehidin ailesinin yaşadığı 2 katlı evin tadilatını kendi imkanlarıyla gerçekleştireceklerini söyledi.

Özer, bir şehit ailesinin bu durumda olduğunu bilerek yarınki Şehit ve Gaziler Günü programına katılmayı düşünmediklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Yarın nasıl mutlu olalım. Bu günümüzü biz bu sefer kutlamayı düşünmüyoruz. Bu tepki değildir aslında. Bizim içimizdeki hüzündür. Gazilerimiz olarak ortak alınan bir karardır. Bize orada onurumuza yemekler veriliyor. Biz orada hiçbir zaman yemek peşinde olmadık, olmayacağız. Biz orada yalnızca onurumuzla, gururumuzla yaşamanın, mücadele etmenin peşindeyiz. Burada hafif bir onursuzluk bir durum varsa da biz de bunu kendi içimizde küçükte olsa protesto eder gibiyiz.\"

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