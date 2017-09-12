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Karabük'te otomobil devrildi: 2 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde sürücüsünün rampada geri kaçırdığı otomobil duvara çarparak devrildi

12 Eylül 2017 21:25

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde sürücüsünün rampada geri kaçırdığı otomobil duvara çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aşağı Tokatlı Mahallesi Mektepönü Sokak\'ta meydana geldi. 43 yaşındaki Nuriye Öztaş yönetimindeki otomobil rampa çıkarken, ara sokaktan önüne çıkan araç nedeniyle durdu. Öztaş\'ın rampada ileri hareket ettiremediği otomobil, geri giderek bahçe duvarına çarpıp devrildi. Sürücü Nuriye Öztaş ile annesi 78 yaşındaki Naciye Öztaş yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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