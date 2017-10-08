Karabük'te köylülerden yol kapatma eylemi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, köylerinden geçen karayolunda yıllardır ölümlü kazalar yaşandığını ve kazalara karşı önlem alınmadığını ileri süren köylüler, 8 yaşındaki çocuğun otomobil çarpması sonucu hastanede yaşam savaşı vermesi üzerine yolu trafiğe kapatarak, eylem yaptı.

Karabük\'ü İstanbul ve Ankara\'ya bağlayan D-755 karayolunun geçtiği Cumayanı Köyü\'nde, önceki gün meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Berat Hamleci\'nin üzerinde bulunduğu bisiklete otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede yaşam savaşı verirken, ölümlü kazaların sıklıkla yaşandığı yola daha önce söz verilmesine rağmen üst geçit ve sinyalizasyon yapılmamasına tepki gösteren köylüler; kanepe, koltuk, bisiklet, televizyon, lastik ve çöp konteyneri koyduğu yolu trafiğe kapattı.

KÖYLÜLERİ MUHTAR İKNA ETTİ

Köylüleri ikna etmek için köye gelen polislerin çabası, yeterli olmadı. İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya\'nın da girişimleri sonuç vermedi. Köylüler, yanlarına gelip, \'Düğünüm var\', \'Hastam var\' diye gerekçe gösteren bazı araçların geçişine izin verdi. Geçişine izin verilmeyen bir sürücü, araçtan inerek, köylülere tepki gösterdi. Köylüler ve sürücü arasında kısa süreli arabede yaşandı. Arbede yaşayan sürücünün otomobilinde bulunan küçük 2 kız çocuğu da korkudan ağladı. Olay büyümeden jandarma ekipleri, araya girerek, tartışmayı yatıştırdı. Tüm bunlar yaşanırken, yolun boş olduğunu görenlerin futbol oynaması ve evin çatısında işçilerin hiçbir şey olmuyormuş gibi çalışması da dikkat çekti.

Köyün muhtarı Bilal Bozkurt, isteklerinin yerine getirileceği yönünde söz aldıklarını söyleyerek, köylüleri ikna etti. Bunun üzerine yaklaşık 1 saat kapalı tutulan yol, trafiğe açıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda trafik normale dönerken, olası bir olaya karşı jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.



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