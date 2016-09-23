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Yaşam

Karabük'te iki otobüs çarpıştı: 68 yaralı

Yaralılardan 40'ı çevredeki hastanelere kaldırıldı, 28'i ise olay yerinde tedavi edildi

23 Eylül 2016 15:35

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, şehirler arası iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 68 kişi yaralandı. Yaralılardan 40'ı çevredeki hastanelere kaldırıldı, 28'i ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Samsun-Bursa seferini yapan Naim P. idaresindeki 55 TE 550 plakalı otobüs, D-100 karayolu İsmetpaşa mevkisinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde İstanbul'dan Tokat'a doğru giden Ali C'nin kullandığı 81 DB 532 plakalı otobüsle çarpıştı.  Kazada, her iki otobüsteki aralarında çocukların da bulunduğu 68 yolcu yaralandı. 

Yaralılardan 40'ı, sağlık ekipleri tarafından Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karabük'teki hastanelere kaldırıldı. Diğer 28 yolcu ise olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.  Olay yerine gelen Eskipazar Kaymakamı Murat Irgatoğlu ve Karabük EmniyetMüdürü Serhat Tezsever, yaralılarla ilgilenerek yetkililerden bilgi aldı.  Irgatoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gerede'ye götürülen yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğunu bildirdi. 
Kaza nedeniyle kapanan İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunda trafik, servis yolundan sağlandı. 

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