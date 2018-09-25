Karabük'te 'gaybubet evi' operasyonu: 1 tutuklama

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evi\'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün 100\'üncü Yıl Mahallesi\'ndeki \'gaybubet evi\'ni tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda C.B. (44), yakalandı. Evde yapılan aramalarda, cep telefonu, taşınabilir wi-fi cihazı, şüphelinin adına düzenlenmiş 2 pasaport, tablet bilgisayar, 1405 TL, dijital fotoğraf makinesi ve içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu valiz ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B.\'nin Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi\'nce hakkında \'FETÖ/PDY\'ye üye olmak\' suçundan arama kararı bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya\'daki hesabında para hareketliliği olduğu, örgüte ait okullarda müdürlük yaptığı ve örgütün sözde \'Zonguldak ili mütevelli heyeti\'nde görev aldığı belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan C.B., adliyeye sevk edildi. C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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