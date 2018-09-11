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Karabük'te gaybubet evi operasyonu: 1 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, FETÖ/PDY'nin gaybubet evine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

11 Eylül 2018 21:25

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, FETÖ/PDY\'nin gaybubet evine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, terör örgütünün gaybubet evini tespit ederek düzenlediği operasyonda M.K. yakalandı. Gözaltına alınan M.K. hakkında Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi\'nce FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçundan arama kararı bulunduğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya\'daki hesaplarında para hareketliliği olduğu, örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.K., emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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