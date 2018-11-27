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Karabük'te, FETÖ'den gözaltına alınan imam tutuklandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan müftülükte görevli imam Hasan Ç

27 Kasım 2018 20:31

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan müftülükte görevli imam Hasan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, örgütün mahalle sorumlularına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir mahalledeki imamlardan sorumlu olduğu, KHK ile kapatılan Ceht Din Görevlileri Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptığı iddia edilen Safranbolu İlçe Müftülüğü\'nde görevli imam Hasan Ç., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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