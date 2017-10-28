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Karabük'te Cumhuriyet yürüyüşü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşü ve çelenk töreniyle başladı

28 Ekim 2017 21:42

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşü ve çelenk töreniyle başladı.
Kent Meydanı\'ndan başlayan yürüyüşe yaklaşık 1000 kişi katıldı. Vali Kemal Çeber, Türk Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gaziler ve Kardemir işçileri de yürüyüşte yer aldı. Bando eşliğindeki yürüyüşü, çok sayıda kişi alkışlayarak izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi. Yürüyüş, Yenişehir Mahallesi\'nde son buldu. Vali Çeber, burada Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

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