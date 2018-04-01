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Karabük'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 asker hayatını kaybetti, 15 yaralı

Kardeşinin cenazesine katılan bir mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracı uçurumdan yuvarlandı

01 Nisan 2018 23:46

Karabük'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Yazıköy'de meydana geldi. Kardeşinin cenazesine katılan bir mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre yükseklikten yuvarlanan cezaevi nakil aracındaki 2 asker şehit oldu, 15 kişi de yaralandı.

Olay yerine AFAD, 112 Acil, UMKE ekipleri geldi. İlk yardım ekipleri yaralanan 15 kişiye müdahalede bulundu. Ekiplerin olay yerinde kurtarma ve ilk müdahalelere devam ediyor. (DHA)

 

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