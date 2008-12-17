Karabük'te bin 500 kişi işsiz

Karabük'te, 11 demir - çelik firmasının üretimine ara vermesi sonucu bin 500 kişi işsiz kaldı.



Karabük Haddehaneciler Derneği Başkanı Mustafa Dastar, ABD'de başlayan ve Avrupa'nın ardından tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krizde ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi.



"Demir - çelik sektöründe faaliyet gösteren haddehaneler, üretiminin bir kısmını yurt içinde değerlendiriyor, diğer kısmını da ihraç ediyor. Sektörümüzde faaliyet gösteren 22 üretim tesisinde 2 bin 500 dolayında işçi çalışıyordu. Şu anda 11 firma üretime ara verdi. Geri kalan firmalardan 9'u da 3 yerine tek vardiya üretime devam ediyor. Böylece bin 500 civarında kişi işinden oldu. Üretim ve ihracat, bıçak gibi kesilmedi ancak eski canlılığını da kaybetti. Bir müddet bu şekilde gideceğini öngörüyoruz" dedi.



Dastar, firma sahiplerinin zarar etmemek için üretimi durdurmaya mecbur kaldıklarını belirterek, "İnşaatlar durunca iç talep azaldı ve böylece demir satışı da durdu. Şubat sonuna kadar inşaat sektöründe durgunluk sürer. Mart ayından itibaren inşaatlar hız kazanırsa kapanan tesislerde tekrar üretime başlanması planlanıyor" dedi.

