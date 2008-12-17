T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Karabük'te bin 500 kişi işsiz

Karabük'te, 11 demir - çelik firmasının ekenomik kriz nedeniyle üretimine ara vermesi sonucu1500 kişi işsiz kaldı.

17 Aralık 2008 02:00

Karabük'te, 11 demir - çelik firmasının üretimine ara vermesi sonucu bin 500 kişi işsiz kaldı.

Karabük Haddehaneciler Derneği Başkanı Mustafa Dastar, ABD'de başlayan ve Avrupa'nın ardından tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krizde ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi.

"Demir - çelik sektöründe faaliyet gösteren haddehaneler, üretiminin bir kısmını yurt içinde değerlendiriyor, diğer kısmını da ihraç ediyor. Sektörümüzde faaliyet gösteren 22 üretim tesisinde 2 bin 500 dolayında işçi çalışıyordu. Şu anda 11 firma üretime ara verdi. Geri kalan firmalardan 9'u da 3 yerine tek vardiya üretime devam ediyor. Böylece bin 500 civarında kişi işinden oldu. Üretim ve ihracat, bıçak gibi kesilmedi ancak eski canlılığını da kaybetti. Bir müddet bu şekilde gideceğini öngörüyoruz" dedi.

Dastar, firma sahiplerinin zarar etmemek için üretimi durdurmaya mecbur kaldıklarını belirterek, "İnşaatlar durunca iç talep azaldı ve böylece demir satışı da durdu. Şubat sonuna kadar inşaat sektöründe durgunluk sürer. Mart ayından itibaren inşaatlar hız kazanırsa kapanan tesislerde tekrar üretime başlanması planlanıyor" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24