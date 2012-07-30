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Yaşam

Bahçe sulama tartışması komşunun ölümüyle bitti

Karabük'te bahçe sulama tartışması can aldı. Olay dün akşam saatlerinde, Yenice İlçesi’ne bağlı Yamaç Köyü’nde meydana geldi

30 Temmuz 2012 15:08

Karabük'ün Yenice İlçesi'nde, 62 yaşındaki Cevat Yalçın, bahçe sulaması nedeniyle tartıştığı komşusu Muhsin Yalçın'ın 20 yaşındaki oğlu Ümit Yalçın'ı av tüfeğiyle öldürdü.

Olay dün akşam saatlerinde, Yenice İlçesi’ne bağlı Yamaç Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cevat Yalçın ve Muhsin Yalçın arasında bahçe sulaması yüzünden tartışma çıktı. Köylülerin araya girmesiyle tartışma yatışırken, evine giden Cevat Yalçın av tüfeğini alarak geri geldi. Tüfeğini Muhsin Yalçın’a doğrultan Cevat Yalçın, "Seni öldürürüm" diye tehdit ederken; Muhsin Yalçın’ın oğlu Ümit Yalçın araya girerek silahı almaya çalıştı. Tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar Ümit Yalçın’ın karnına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, Cevat Yalçın’ı gözaltına aldı. Sinir krizi geçiren Ümit Yalçın’ın yakınları, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ümit Yalçın’ın cesedi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (Bülent Diktepe/DHA)

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