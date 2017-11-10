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Karabük'te 600 öğrenci 'Atatürk' yazısı oluşturdu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde 600 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında 'Atatürk' yazısı oluşturdu

10 Kasım 2017 14:20

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi\'nde 600 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında \'Atatürk\' yazısı oluşturdu.
Okulun bahçesinde, Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende saatler 09.05\'i gösterdiğinde siren çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada ellerinde alışveriş poşetleriyle okulun karşısından geçen vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti. İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından yaklaşık 600 öğrenci, daha önceden zemine tebeşirle çizilen çizgilerin üzerine diz çökerek \'Atatürk\' yazısı oluşturdu. Anma töreni İzmir Marşı ile sona erdi.
Safranbolu İmam Hatip Ortaokulu\'nda, Atatürk\'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Okulun bahçesinde toplanan öğretmen ve öğrenciler, saat 09.05\'te siren sesi ile birlikte saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla tören sona erdi.

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