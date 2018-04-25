T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karabük'te '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' yapıldı Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi'nce düzenlenen program, Üniversite Mahallesi'ndeki Sevgi Pına

25 Nisan 2018 17:13

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, Çanakkale Kara Savaşları\'nın 103\'üncü yıl dönümü dolayısıyla \'57\'nci Alay Vefa Yürüyüşü\' yapıldı
Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi\'nce düzenlenen program, Üniversite Mahallesi\'ndeki Sevgi Pınarı Camii\'nde sabah namazıyla başladı. Şehitler için yapılan duaların ardından cami önünde katılımcılara ekmek ve yarma çorbası ikram edildi. Yaklaşık 200 kişi, Türk bayraklarıyla 5000 Evler Şehitler Mezarlığı\'na yürüdü. Kur\'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, \"Anadolu coğrafyasına çekilen vatan erleri, o günlerde yaşadıkları acı hatıraları bu milletin Anadolu\'da yaşayan fertlerine yaşatmamak için komutanından subayına en kıdemsiz acemi erine kadar acemi birliğinde ant içtiler. Bizler sağ oldukça bu topraklardan çekilecek noktamız yok dediler ve bunu Çanakkale\'de en güzel örneği ile sergilediler. Aziz şehitlerimizi bu önemli günde bir kez daha anıyoruz, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHAKARABÜKKara SavaşlarıAlay Vefa YürüyüşüGençlik SporMüdürlüğüGençlik MerkeziMahallesi Sevgi Pınarı CamiiYaklaşıkTürkEvlerMezarlığıKur KerimJandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24