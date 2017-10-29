Karabük’te 29 Ekim kutlamaları

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'ncü yılı törenle kutlandı. Törende Safranbolu 125\'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı askerlerinin mehter marşı ile yaptığı tüfekli gösteri ilgiyle izlendi.

Kutlamalar Karabük Valisi Kemal Çeber’in, makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Daha sonra kutlamalar kapsamında Soğuksu Mahallesi\'nde bulunan Merkez Spor Salonu’nda tören düzenlendi. Törene Vali Kemal Çeber, Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fetih Ağca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, gaziler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Vali Kemal Çeber ve Başkan Vergili, salonda bulunanların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşan Vali Kemal Çeber şöyle dedi:

“Bugün büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, insani değerlere bağlılığımız ilkeli tutarlı adalet ve hakkaniyet temelinde yürüttüğümüz dış politikamız ile dünyaya ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz gecesi kahraman milletimiz vatanımızın birliğine, ülkemizin bağımsızlığına karşı bu toprakların gördüğü en alçak ve hain işgal girişimi atalarının bir asır önce gösterdiği cesaret ile def etmeyi başarmış ve Cumhuriyetimizin devleti ve milleti ile ilelebet payidar kalacağının teminatı olduğunu tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir.”

Törende, Safranbolu 125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı askerlerinin mehter marşı ile yaptığı tüfekli gösteri büyük alkış aldı. Törende ayrıca şiirler okundu, halk oyunları gösterisi düzenlendi.



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