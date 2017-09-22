Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün Yenice İlçesi\'nde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah Karabük - Zonguldak yolu üzerinde bulunan Şeker Kanyonu Köprüsü\'nde meydana geldi. Karabük yönüne giden 23 yaşındaki Atakan Mekikçi yönetimindeki 67 ET 225 plakalı otomobil, karşıdan gelen 44 yaşındaki Erol Avcı\'nın kullandığı 78 AZ 489 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Erol Avcı, yanında bulunan 17 yaşındaki Nazım Fatih Avcı ile diğer sürücü Atakan Mekikçi, yanında bulunan 23 yaşındaki İlknur Mekikçi ve 71 yaşındaki Kudret Mekikçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kudret Mekikçi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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