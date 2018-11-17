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Spor

Karabükspor'da Levent Açıkgöz ile yollar ayrıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) -  KARDEMİR Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, teknik direktör Levent Açıkgöz ile yollarını ayırdıklarını, Taner Öcal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı

17 Kasım 2018 18:19

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - 

KARDEMİR Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, teknik direktör Levent Açıkgöz ile yollarını ayırdıklarını, Taner Öcal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Spor Toto 1\'inci Lig\'de son sırada bulunan ve finansal açıdan zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor\'da Başkan Mehmet Yüksel, teknik direktör Levent Açıkgöz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldıklarını açıkladı. Başkan Yüksel, Açıkgöz\'den boşalan teknik direktörlük görevi için ise Taner Öcal ile anlaştıklarını ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti. Yüksel, Taner Öcal\'ın görevine pazartesi günü başlayacağını belirterek, \"Yeni bir kan değişikliğine ihtiyaç vardı. Hedefimiz transfer yasağını kaldırmak ve yapılacak transferlerle ligde kalmak\" dedi.

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