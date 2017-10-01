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Spor

Karabükspor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz: Futbolcularım müthiş mücadele etti

"Son pozisyonda topu kornere uzaklaştırabilsek belki de maç berabere bitecekti"

01 Ekim 2017 00:50

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Karabükspor'un geçici olarak çalıştırıcılığını üstlenen teknik sorumlusu Levent Açıkgöz, karşılaşma sonrası oyuncularını, "Futbolcularım müthiş mücadele ettiler" sözleriyle övdü.

90+1'de karambol sonrası uzaklaştırılamayan ve Karabük ağlarına giren golle ilgili konuşan Açıkgöz, "Topu kornere atabilsek belki de maç berabere bitecekti. Bu statta bu mücadeleyi göstermemiz çok önemliydi" diye konuştu.

Levent Açıkgöz'ün maç sonu açıklamaları şöyle oldu:

"Galatasaray içeride coşkulu oynuyor. Çok etkili isimleri var. 2. ve 3. bölgeye geçişleri çok etkili. Tedbir aldık, orada alan bırakmayıp kaptığımız toplarla hızlı atağa çıkarız diye düşündük.

Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik, kalemizde 2 gol gördük. Oyun formatımızda değişikliğe gittik. 4-2-3-1'e döndük, Seleznyov'u oyuna aldık. Oyun dengelendi."

"2 tane penaltımız olduğunu düşünüyorum"

"Maalesef istediğimiz pozisyonları üretemedik. Futbolcularım müthiş mücadele ettiler. 2-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarı daha derli toplu bir şekilde çıkacağımızı konuştuk. Oyuncularım, maçı alacaklarına inandı.

Galatasaray, kaptığı toplarla ve etkili silahlarıyla üzerimize geldi. Beraberlik geldikten sonra golü yediğimiz pozisyonda topu kornere çıkarabilsek belki de maç berabere bitecekti ama olmadı.

1-2 tane ciddi pozisyonumuz var. 2 tane penaltımız olduğunu düşünüyorum. Galatasaray gibi bir takıma karşı burada cesurca oynayıp, pozisyonlar bulup karşılığını alamamak bizi üzüyor. İnşallah bu umut verici oyunumuzla ve yeni hocamızla olumlu bir noktaya geleceğiz."

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