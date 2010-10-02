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Spor

KARABÜKSPOR: 2

02 Ekim 2010 01:19

-KARABÜKSPOR: 2 - GALATASARAY: 1 KARABÜK (A.A) - 01.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Karşılamanın ilk devresinde olduğu gibi ikinci devrede de Kardemir Karabükspor'un hücumda daha istekli olduğu görüldü.  56. dakikada Kardemir Karabükspor'da Cernat'ın ceza sahasının 1 metre gerisinden kullandığı duran top, kale direğini yalayarak auta çıktı. 61. dakikada Galatasaray'da Pino'nun sağ kanattan geliştirdiği atakta topu ceza sahasında hareketlenen Misimovic'le buluşturdu.  Misimovic, topu üst direkten auta gönderdi. 75. dakikada gelişen Galatasaray atağında topla ceza alanı dışında buluşan Barış, düzgün bir vuruşla takımını ilk golünü kaydetti, 2-1. 90. dakikada Galatasaray'da Pino, ceza alanı dışından kullandığı duran topa sert vurarak kale direğinin üstünden auta gönderdi. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. -MAÇTAN NOTLAR- Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçında, sarı kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden kaptan Arda Turan, Milan Baros, Çağlar, Hakan Balta'nın yanı sıra Servet ve izin alarak ülkesine giden Elano 18 kişilik kadroda yer almadı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşmaya Galatasaraylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı seyircilere ayrılan kale arkası taş tribünü dolarken, kapalı A-B ve kale arkalarını ise Kardemir Karabükpsor taraftarları doldurdu. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Aytekin Durmaz xxx, İsmail Köse xxx, Volkan Narinç xxx  Kardemir Karabükspor: Tomiç xxx, Hakan Özmert xxx, Cernat xx (Dk. 85 Bülent Bal x), Kerim xxx, Tchani xxx, Yasin xx (Dk. 79 Ferdi x), Seric xx, Silva xx, Muhammet xx, Hakan Söyler xx (Dk. 67 Birol Hikmet x), Emenike xxx Galatasaray: Ufuk xx, Neill xx (Dk. 46 Ali Turan x), Gökhan Zan xx,  Insua xx, Barış xx, Ayhan xx, Cana xx (Dk. 27 Aydın x), Pino xx, Misimovic xx (Dk. 72 Sabri x), Serkan Kurtuluş xx, Kewell xx,   Goller: Dk. 2 Cernat (penaltı), Dk. 10 Hakan Özmert (Kardemir Karabükspor), Dk. 75 Barış (Galatasaray) Sarı Kartlar: Dk. 17 Seriç, Dk. 65 Tchani (Kardemir Karabükspor), Dk. 9 Insua, Dk. 90 Pino (Galatasaray)

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