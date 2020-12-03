Karabük’ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında en işlek nokta olan Kemal Güneş Caddesi, 400 kişiyle sınırlandırıldı. Bariyerlerle kapatılan caddeye girişte HES kodu kontrolü başladı.



Karabük Valiliği, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nin 400 kişiyle sınırlandırıldığını açıkladı. Bariyerlerle kapatılan caddeye halk, HES kodu olmadan giriş yapamayacak. Polis ekipleri, girişleri bariyerlerle kapatılan caddede görev yaparak, HES kodu kontrolünün ardından geçiş verdi.





DHA