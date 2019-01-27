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Yaşam

Karabük'te gazdan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı

AFAD ekipleri, fabrikadaki sızıntıyla ilgili incelemede bulundu

27 Ocak 2019 23:09

Karabük'te bir fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 8 işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir-çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle ortaya çıkan gazdan bazı işçiler etkilendi.

Durumu fark eden fabrika yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından işçileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan işçiler, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. AFAD ekipleri, soruşturma başlatılan sızıntıyla ilgili fabrikada incelemede bulundu.

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