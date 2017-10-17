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Karabük merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

17 Ekim 2017 17:06

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Karabük ile birlikte Ankara, İstanbul, Adıyaman ve Zonguldak’ta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda A.B., G.Ö.Y., Y.E.A., S.K., Ö.Y., S.Ö., G.A., N.K., Ü.A., A.T ve F.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 416 gram kubar esrar, 2.5 gram toz esrar, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 66 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında 3 kişinin daha arandığı belirtildi.

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