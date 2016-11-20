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Spor

Karabük kaçtı, Kasımpaşa yakaladı

Kardemir Karabükspor'un iki kez öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa 2-2'lik sonuçla bir puanı koparttı

20 Kasım 2016 19:15

Deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Kardemir Karabükspor, iki kez öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma Kardemir Karabükspor’un şok golüyle başladı. 4. dakikada Skulason'un golüyle öne geçen konuk ekibe yanıt Kasımpaşa, 9 dakika Andre Casto ile yanıt verdi.

32. dakikada Barış Başdaş'ın golüyle yeniden öne geçen Karabükspür ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik için saldıran Kasımpaşa, tüm riskleri almaya başladı. Yakaladığı fırsatları cömertce harcayan ev sahibi, savunmasını öne çekince hızlı hücumlarda kalesinde tehlikeler görmeye başladı.

Karşılıklı yakalanan pozisyonlardan 73. dakikaya kadar gol sesi çıkmadı. Bu dakikada Kasımpaşa lehine çalınan penaltıda topun başına geçen Titi, attığı golle maçlın sonuncu belirledi ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

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Spor Toto Süper LigKasımpaşaKarabüksporAndre CastoSkulason

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