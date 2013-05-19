Karabük işini sağlama aldı, ligde kaldı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Karabükspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve aldığı bu galibiyetle ligde kalma mücadelesinde işini şansa bırakmadı. Küme düşen takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.

Karabükspor, Fenerbahçe karşısında maça istediği gibi başlayamadı. Kümede kalma yolunda en büyük rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un, Kasımpaşa karşısında erken bir gol bulmasıyla strese giren Karabükspor, tutuk bir futbolla başladı.

Fenerbahçe ise orta sahada iyi pas yapan ve tehlike üreten taraftı. 13'üncü dakikada kaleci Tomic'in hatasıyla başlayan Fenerbahçe atağında Mehmet Topal, sol ayağıyla çok düzgün vurdu ancak Tomic hatasını telafi etti.

Baskıyı devam ettiren Fenerbahçe, 33'üncü dakikada golü buldu. Moussa Sow'un ortasına kale sahası üzerinde çok iyi yükselen Mehmet Topuz, köşeye bıraktı ve Sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

Kümede kalabilmek için galibiyete ihtiyacı olan ev sahibi Karabükspor, bu golden sonra oyunu ileriye taşımaya başladı. Ancak mücadelenin ilk devresinde başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Karabükspor vardı. İlhan Parlak'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Gökhan Ünal, kaleci Mert Günok tarafından düşürüldü ve takımına penaltı kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen LuaLua, 47'inci dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünden sadece 3 dakika sonra Karabükspor öne geçti. Yine pası veren İlhan Parlak olurken, bu kez hareketlenen Ahmet İlhan'dı. Ziegler'in de hatasını iyi değerlendiren Ahmet İlhan, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.

Karabükspor'un üst üste gelen gollerinin ardından Fenerbahçe, yeniden oyundaki üstünlüğü eline geçirdi. 69'da Sarı-lacivertli ekip beraberlik golüne çok yaklaştı. Ziegler'in soldan ortasına ön direkte kafayı vuran Pierre Webo, kaleci Tomic'i geçemedi.

Maçın 75'inci dakikasında Fenerbahçe, aradığı beraberlik golünü buldu. Baroni'nin kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu Karabükspor savunması çizgiden çıkardı. Ancak dönen topa çok sert vuran Webo, 2-2'lik eşitliği sağladı.

Bu golün ardından küme düşme stresini yeniden üzerinde hissetmeye başlayan Karabükspor, sadece 2 dakika sonra tekrar öne geçti. Baroni'nin uzaklaştıramadığı topu ceza yayı üzerinde kontrol eden LuaLua, uzak direğe çok şık bir vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı ve skoru 3-2 yaptı.

Mücadelenin kalan dakikarında başka gol olmadı ve Karabükspor, sahadan 3 puanla ayrılarak işini şansa bırakmadı. Karabükspor ligde kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor küme düşen son takım oldu.