Karabük-Bartın yolunda kar ulaşımı aksattı (2)

KIZILAY\'DAN YOLDA KALANLARA İKRAM

Karabük-Bartın yolunda kar yağışı, etkisini sürdürürken, Ahmet Usta mevkisinde bazı araçlar, kayarak, yoldan çıktı. Türk Kızılayı Karabük Şubesi görevlileri, araçlarında kurtarılmayı bekleyen sürücüler ile yolculara meyve suyu, su ve bisküvi dağıttı. Emniyet ve Kızılay görevlileriyle diğer sürücüler, kara saplanan araçları iterek, kurtarmaya çalıştı. Sürücüler, kurtarılan araçlarına zincir takarak, yola devam etti.

Kızılay Şube Başkanı Mehmet Uzun, yolda kalan sürücülere ve yolculara ikramda bulunduklarını belirterek, \"Amacımız, sürücülerimize ve yolcularımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek. Yolda kalan insanlarımızın ihtiyaçları var. Biz, buradayız ve ikramlarımız devam ediyor\" dedi.



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