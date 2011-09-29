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Spor

Karabıyık: Çok önemli bir galibiyet MONZA (A.A)

29 Eylül 2011 01:11

-Karabıyık: Çok önemli bir galibiyet MONZA (A.A) - 28.09.2011 - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık, (A) Milli Takım'ın Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Rusya karşısındaki 3-0'lık galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Son iki Avrupa şampiyonu İtalya'yı, ardından 2010 Kasım ayında son dünya şampiyonluğunu kazanan Rusya'yı geçtiklerini dile getiren Karabıyık, ''Çok fazla sevinip kutlayarak bir şeyleri burada bırakamayız. Buraya 4. olmak için gelmedik. Buraya kadar gelmişken, süratle önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım'' diye konuştu. (A) Milli Takım'ın liberosu Gülden Kuzubaşıoğlu da şampiyona öncesi yaptıkları hazırlıkların karşılığını almanın çok keyifli olduğundan söz ederek, ''Biz buraya gelmeden önce de söylemiştik, (tek rakibimiz var kendimiziz) diye. Biz iyi oynadıktan sonra, sahaya kendi oyunumuzu yansıttıktan sonra, yenemeyeceğimiz takım yok. Bunu gösterdiğimiz için çok mutluyuz'' ifadesini kullandı. Rusya karşısında galibiyeti getiren önemli oyunculardan biri olan Neslihan Darnel de ''Bu sabah uyandığımda, 3-0 kazanacağımızı biliyordum. Hepimiz çok inanmıştık. İnanılmaz bir takım oyunu oynadık. Sahaya taktiğimizi o kadar iyi yansıttık ki, çok net skorla bitti'' dedi. Takım olarak bu saatten sonra kaybedecek bir şeyleri olmadığını ifade eden Darnel, ''Bu da bizi çok tehlikeli bir takım yapıyor. Üzülüyorum karşı takımlar adına'' diye konuştu. Milli voleybolcu Eda Erdem ise hem fiziksel hem psikolojik açıdan çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarına değinerek, ''Çünkü, geçen sene Japonya'da dünya şampiyonluğunu kazanan Rusya'yı 3-0 yenmek çok zordu. Biz bunu çok iyi şekilde ve keyif alarak başardık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum'' dedi.

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