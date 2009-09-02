Karabağ işgaline broşürle tepki

Ermenistan'ın Karabağ işgalini anlatan broşürler Azerbaycanlı gazeteciler tarafından Alanya'daki otellere dağıtacak.
Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile 20 Haziran 2009 tarihinde
kardeşlik protokolü imzalayan Azerbaycan Parlamento Muhabirleri
Derneği'nin Başkan Yardımcısı, Azer-Tac Ajansı Siyasi Haberler Servisi
Müdürü Hatayi Azizov, AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'le ortak basın
toplantısı düzenledi.
Azizov, yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde
Türkler'in bir tecavüz ve baskıya maruz kaldığını ama bunu bir türlü
dünyaya anlatamadıklarını söyledi. Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan
baskının dünyaya anlatılması konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan
Azizov, bu çerçevede, beş dilde broşür hazırladıklarını, Karabağ'daki
durumun anlatıldığı bu broşürleri Alanya'daki turistlere dağıtarak bir
kamuoyu oluşturmayı düşündüklerini bildirdi. Bu düşüncesini AGC Başkanı
Dim'le paylaştığını vurgulayan Azizov, Dim'in bu konuya destek vererek,
taslağını hazırladıkları broşürlerin baskı ve dağıtımını üstlendiğini,
ilk etapta 10 bir broşürün bastırıldığını kaydetti.
Turistlerin, olaya bakışını öğrenmek için 150'ye yakın broşürü
kendisinin dağıttığını dile getiren Azizov, turistlerin çoğunun Dağlık
Karabağ'da olanlardan habersiz olduğunu ifade etti.
AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de, merkezi Bakü'de bulunan Azerbaycan
Parlamento Muhabirleri Derneği ile yaptıkları iş birliği protokolü
çerçevesinde, iki derneğin de iki ülke menfaatleri doğrultusunda ortak
hareket etme karar aldığını aldığını hatırlattı. Dağlık Karabağ'da
yaşananların dünyaya anlatılması konusunda destek sağlamak için
broşürlerin basım ve dağıtımını üstlendiklerini vurgulayan Dim, bu
amaçla 10 bin broşür bastırıldığını ve bu broşürlerin, turistlere tur
yapan tekneler, turistik lokantalar ve otellerde dağıtılacağını, hatta
otel odalarına da konulacağını bildirdi.
Dim, broşürlerin dağıtılmasında Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ile belediyelerin de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
Broşürün içeriği
Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça hazırlanan broşürde,
Azerbaycan'da doğunun ilk demokratik cumhuriyetinin kurulduğu
belirtilerek, 1920'de Sovyetler Birliği'nin işgal ettiği Azerbaycan'ın
1991'de yeniden bağımsızlığına kavuştuğu kaydediliyor. Azerbaycan
topraklarının yüzde 20'sinin yine Ermeni işgali altında olduğu
vurgulanan broşürde, ''Çocuklar katledilmesin, anneler acı acı gözyaşı
dökmesin. Toprağıyla çiftiyle çubuğuyla uğraşanlar öldürülmesin.
Karabağ, işgalden kurtarılsın. Azerbaycan'ın tek isteği bu. Sorumlu
Ermenistan'' ifadelerine yer veriliyor. Broşürde, Azerbaycan ve
Ermenistan haritalarının yanı sıra Karabağ'da yaşanan bazı olaylar da
fotoğraflarla anlatılıyor.