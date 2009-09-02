Karabağ işgaline broşürle tepki

Ermenistan'ın Karabağ işgalini anlatan broşürler Azerbaycanlı gazeteciler tarafından Alanya'daki otellere dağıtacak.



Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile 20 Haziran 2009 tarihinde kardeşlik protokolü imzalayan Azerbaycan Parlamento Muhabirleri Derneği'nin Başkan Yardımcısı, Azer-Tac Ajansı Siyasi Haberler Servisi Müdürü Hatayi Azizov, AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'le ortak basın toplantısı düzenledi.



Azizov, yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Türkler'in bir tecavüz ve baskıya maruz kaldığını ama bunu bir türlü dünyaya anlatamadıklarını söyledi. Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan baskının dünyaya anlatılması konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Azizov, bu çerçevede, beş dilde broşür hazırladıklarını, Karabağ'daki durumun anlatıldığı bu broşürleri Alanya'daki turistlere dağıtarak bir kamuoyu oluşturmayı düşündüklerini bildirdi. Bu düşüncesini AGC Başkanı Dim'le paylaştığını vurgulayan Azizov, Dim'in bu konuya destek vererek, taslağını hazırladıkları broşürlerin baskı ve dağıtımını üstlendiğini, ilk etapta 10 bir broşürün bastırıldığını kaydetti.



Turistlerin, olaya bakışını öğrenmek için 150'ye yakın broşürü kendisinin dağıttığını dile getiren Azizov, turistlerin çoğunun Dağlık Karabağ'da olanlardan habersiz olduğunu ifade etti.



AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de, merkezi Bakü'de bulunan Azerbaycan Parlamento Muhabirleri Derneği ile yaptıkları iş birliği protokolü çerçevesinde, iki derneğin de iki ülke menfaatleri doğrultusunda ortak hareket etme karar aldığını aldığını hatırlattı. Dağlık Karabağ'da yaşananların dünyaya anlatılması konusunda destek sağlamak için broşürlerin basım ve dağıtımını üstlendiklerini vurgulayan Dim, bu amaçla 10 bin broşür bastırıldığını ve bu broşürlerin, turistlere tur yapan tekneler, turistik lokantalar ve otellerde dağıtılacağını, hatta otel odalarına da konulacağını bildirdi.



Dim, broşürlerin dağıtılmasında Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ile belediyelerin de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.



Broşürün içeriği



Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça hazırlanan broşürde, Azerbaycan'da doğunun ilk demokratik cumhuriyetinin kurulduğu belirtilerek, 1920'de Sovyetler Birliği'nin işgal ettiği Azerbaycan'ın 1991'de yeniden bağımsızlığına kavuştuğu kaydediliyor. Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin yine Ermeni işgali altında olduğu vurgulanan broşürde, ''Çocuklar katledilmesin, anneler acı acı gözyaşı dökmesin. Toprağıyla çiftiyle çubuğuyla uğraşanlar öldürülmesin. Karabağ, işgalden kurtarılsın. Azerbaycan'ın tek isteği bu. Sorumlu Ermenistan'' ifadelerine yer veriliyor. Broşürde, Azerbaycan ve Ermenistan haritalarının yanı sıra Karabağ'da yaşanan bazı olaylar da fotoğraflarla anlatılıyor.

