-KARA YOLLARINDA DURUM ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mekece-Bozüyük kara yolunun 60-65. kilometrelerindeki köprülerde 27 Temmuza kadar yapılacak çalışmalar nedeniyle sol taşıma yolu trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ şeritten iki yönlü veriliyor. Söğüt-Korkuteli-Antalya kara yolunun 9-11. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle pazartesi-çarşamba-cuma günleri 14:00-16:00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılıyor. TEM Otoyolunun Ispartakule Kavşağı-Avcılar kavşağı arasında kalan kesiminde ve Avcılar kavşak kolları (gişe sahası dahil) kesimlerindeki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol, 18 Ağustosa kadar her gün 22.00-06.30 saatlerinde kapatılıyor. Ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor. Erzincan-Erzurum kara yolunun 62-65. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları sırasında patlayıcı madde kullanıldığından yol, hafta içi her gün 13.30-14.30 saatlerinde ulaşıma kapatılıyor. Ortaklar-Söke-Milas kara yolunun 14-17. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol, salı ve çarşamba günleri 13.00-16.00 saatlerinde kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapalı olacak. Bartın-Safranbolu-Karabük yolunun 17-22. kilometrelerinde DSİ tarafından yapılan Kirazlıköprü Barajı inşaatı nedeniyle yolda ulaşım 08.00-18.00 saatlerinde aralıklarla sağlanıyor. Karacabey-Bursa kara yolunun 35-38. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bursa-Karacabey istikametinden sol şeritten veriliyor. Ankara-Kırıkkale kara yolunun 25-38. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak yapılıyor. Niksar-Reşadiye kara yolunun 22-34. kilometrelerindeki Reşadiye İlçesi Çakmak mevkisindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 07.00-17.00 saatlerinde 45 dakikalık aralıklarla kontrollü veriliyor.