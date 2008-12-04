Kara Şövalye’ye elveda

Çizgi roman ve sinema dünyasının en popüler kahramanlarından Batman, ilk ortaya çıkışından 70 yıl sonra öldü.



Kara Eldiven örgütünün lideri Simon Hurt, Batman’i öldürüken kulağına küçük yaşta öldüğü var sayılan babası Thomas Wayne olduğunu fısıldadı.



Bruce Wayne’in ölmesi hayranlarını şok etse de bu ölüm çizgi roman serisinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Başka bir karakterin Batman kılığında Gotham’ı korumaya devam edeceği düşünülüyor. Bruce Wayne’in geri dönebileceği konusunda yorumlar da yapılıyor. Çünkü süper kahramanlar içinde bugüne kadar ölmesine karşın geri dönmeyen çok az isim bulunuyor. Batman’in yaratıcıları da süper kahramanın geri dönebileceği konusunda sinyal verdiler.



Batman’in daha önce ‘Bayne’ tarafından beli kırılmış ama iyileştikten sonra ‘Gotham’ı kötülerden korumaya’ devam etmişti.



Bob Kane ve Bill Finger tarafından yaratılan DC Comics kahramanı Batman, ilk kez 1939’da piyasaya çıktı.



Çizgi romanlara ek olarak medyada, gazetelerde yer alan serilerde, kitaplarda, radyo dramalarında ve televizyonda popüler olan ‘Kara Şövalye’ sinemaya da defalarca uyarlandı.



60’lardan sonra düşüşe geçen Yarasa adam, Frank Miller’le tekrar yükselişe geçti. Miller’ın, 50 yaşında ve emekli olmuş Batman’in geri dönüşünü anlattığı 1986 tarihli “Batman: The Dark Knight Returns” hikayesi, karakteri karanlık kökenine geri döndürmekle beraber büyük maddi başarı elde etti ve çizgi roman tarihinde bir kilometre taşı oldu. 4 sayılık bu mini seri Batman’in popülerliğini yeniden üst seviyelere çıkarttı.





