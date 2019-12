'Kara Şövalye'ye 5 ödül

"The Dark Knight" (Kara Şövalye) bu yıl 35. düzenlenen ödül töreninde aday gösterildiği 5 dalda ödül kazandı. Christopher Nolan'ın yönettiği Christian Bale, Heath Ledger ve Aaron Eckhart'ın rol aldığı 2008 yapımı bu film en iyi kadro, en sevilen süper kahraman, en iyi aksiyon filmi ve en iyi eşleşme (Christian Bale Batman olarak ve Heath Ledger Joker olarak) dallarında ödüle layık görüldü.İnternet aracılığıyla yapılan oylamada reality show, televizyon ve müzik kategorilerinde ise "Dancing with the Stars" en iyi reality show, Ellen DeGeneres en iyi talk show sunucusu, "WALL-E" en beğenilen aile filmi, Chris Brown en beğenilen erkek şarkıcı ödüllerini aldı.Magazin basınının ilgi odağı Brad Pitt en sevilen oyuncu ve Angelina Jolie de en sevilen kadın aksiyon yıldızı dallarında ödüle layık görüldü.Will Smith en iyi erkek film yıldızı ve en iyi erkek aksiyon yıldızı dallarında, Reese Witherspoon da en iyi kadın film yıldızı dalında ödül kazandı.En iyi komedi filmi dalında "27 Dresses", en iyi drama filmi ve en iyi bağımsız film dalında "The Secret Life of Bees" gecede ödül kazanan filmler arasında yerlerini aldı.Televizyon dizileri arasında drama dalında "House", komedi dalında "Two and a Half Men", animasyon komedi dalında "The Simpsons" ödül kazandı.