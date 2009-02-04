Kara listedeki kredi kartı borçluları kurtuldu

Kamuoyundaki adıyla ‘sicil affı’ kapsamına giren kayıtlar kendiliğinden silindi. Böylece, karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi kartı borçları nedeniyle Merkez Bankası ‘kara listesi’ne girenler de bu bağlayıcı durumdan kurtulmuş oldu.



Merkez Bankası, Banka nezdindeki negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları ile karşılıksız çekler ve protestolu senetlere ilişkin 5834 sayılı Kanun kapsamına girenlerin kayıtlarının silindiğini açıkladı.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Merkez Bankası nezdindeki negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları ile karşılıksız çekler ve protestolu senetlere ilişkin kayıtlardan 5834 sayılı Kanun kapsamına girenlerin, yazılı müracaata gerek olmaksızın Bankaca silineceğinin duyurulduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, "nitekim kanun kapsamına giren kayıtlar bankamız nezdinden silinmiş olup, vatandaşların kayıtların silinmesine ilişkin başvurusuna gerek bulunmamaktadır" denildi.



Bununla birlikte, bazı basın organlarında kişi ve kuruluşların durumlarını öğrenmek veya kayıtlarını sildirmek için Merkez Bankasına müracaat edebilecekleri, bu yönde Merkez Bankası santralinde gerekli düzenlemelerin yapıldığı yönünde haberler yer aldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Son dönemlerde Bankamıza yapılan yoğun başvurular nedeniyle Bankamız santralinde yapılan düzenleme, negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları ile karşılıksız çekler ve protestolu senetlere ilişkin genel uygulama hakkında bilgilendirme ve ilgili birime hızlı yönlendirmenin sağlanabilmesine yönelik olup, kişi ve kuruluşların kendilerine ilişkin bilgilerinin, haklarının korunması ve bilgilerin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin önlenmesi amacıyla telefonla verilmesi mümkün bulunmamaktadır.



5834 sayılı Kanun kapsamında yapılacak işler bakımından vatandaşların kayıtlarının silinmesi ile ilgili olarak müracaat etmelerine gerek bulunmamakla birlikte, Bankamızca, karşılıksız çek, negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları, protestolu senetler, kredi limit ve risk bilgilerine ilişkin verilerle ilgili olarak, yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunulması kaydıyla sadece gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait bilgi talepleri karşılanmaktadır. Başvuruya ilişkin hususlar Bankamız internet adresinde www.tcmb.gov.tr/bilgiedinme/ sayfasında yer almaktadır".



Silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacak



Kanun yürürlük tarihinden önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesi veya banka tarafından yeniden yapılandırılması halinde borcun tamamının ödenmesine müteakiben Merkez Bankası'nda tutulan kayıtların silinmesini öngörüyordu.



Merkez Bankası tarafından kayıtların silinmesinden sonra bankalar ve özel finans kurumlarınca yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacak.



Kara listenin saklanma süresi çoğu banka için 10 yıldır. Tüm bankaların bu listeleri merkez bankası kayıtlarında da saklanır. Merkez bankasındaki saklanma süresi ise 5 yıldır. Bu 5 yıl sonunda eğer kişi hakkındaki kanuni takip sonuçlanmış ve kapanmış ise merkez bankası kayıtlarındaki listeden kişinin ismi silinir.



