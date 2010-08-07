'Kara liste'deki bilgiler arşivlenmiş

T24- Kamuoyunda ‘kara liste affı’ olarak bilinen, Merkez Bankası’ndaki kredi kartı, çek ve senet bilgilerin silinmesine ilişkin düzenlemede ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.





Star'ın haberine göre, bankaların, Merkez Bankası tarafından kara listedeki bilgiler silinmeden önce tüm listeleri kopyalayarak kendi sistemlerine aldıkları belirlendi. Bu durum, Merkez Bankası ile bankaları karşı karşıya getirdi. Hükümet, küresel krizin yaşandığı 2009 yılında Merkez Bankası’ndaki kredi bilgilerin silinmesine ilişkin bir yasa çıkarmıştı.





Söz konusu yasa çerçevesinde, kredi kartı başta olmak üzere, çek, senet ve kredi bilgileri silindi. Bu silme işleminin ardından, bazı bankalar kredi kartı veya kredi için başvuruda bulunan müşterilerini, “isminiz kara listeden silinmemiş” diyerek Merkez Bankası’na yönlendirdi. Merkez Bankası ise yasa çerçevesinde tüm bilgilerin silindiğini vatandaşlara anlatarak, talep eden müşterilere, “ilgili kişinin kara listede ismi yoktur” şeklinde yazı verdi.



Bilgiler arşivlenmiş





Bu yönde gelen taleplerin artması üzerine yapılan araştırmada, bankaların kredi vermek istemediği müşterilerini, Merkez Bankası’na yönlendirdiği tespit edildi. Bu çerçevede gelen şikayetler doğrultusunda yapılan araştırmalarda, Merkez Bankası tarafından silinen kara listelerin bankaların arşivlerinde bulunduğu belirlendi. Hatta bazı bankaların, kara listedeki bilgiler silinmeden önce, listeleri kopyalayarak kendi sistemlerine aktardıkları tespit edildi. Böylece, Merkez Bankası’nın kara liste bilgilerini silmesi, listede bulunan vatandaşlar için avantaj sağlamamış oldu.





Merkez Bankası kaynakları, kredi kullandırma ve kredi kartı verme gibi bankacılık işlemlerinde yetkinin tamamen bankalarda olduğunu hatırlatarak, “Bazı bankalar, kara listede olsa da müşterilerine kredi verebiliyor. Aynı banka kredi vermek istemediği müşterisine, ‘isminiz kara listede silinmemiş’ gerekçesini gösteriyor. Dolayısıyla, bu konuda Merkez Bankası’nın olumlu veya olumsuz bir etkisi bulunmuyor” dediler.



