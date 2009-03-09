'Kara liste' kabardı 2 milyon 300 bine ulaştı

Kart borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı 2 milyon 300 bine ulaştı. 37 milyar liralık kredi kartı borcunun 3.6 milyarlık bölümü için icra işlemi başlatıldı. Bankaların hukuk servisleri 12 milyar liraya yakın kredi kartı borcuyla ilgili henüz işlem başlatmadı. Bankalar için yaklaşık 15 milyar liralık riskli borç bulunuyor. Tüketiciler Birliği yeniden yapılandırmayla hem tüketicilerin hem de bankaların rahatlatılmasını istiyor.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım kaya, kredi kartı borçlarını ödeyemedikleri gerekçesiyle "kara liste"ye alınanların sayısının 2 milyon 300 bine ulaştığını, 37 milyar TL'yi bulan miktarın yarattığı sıkıntının çözümü için yeniden yapılandırmaya gidilerek, kart sahipleri ile bankaların rahatlatılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.



Kaya, Türkiye'de 11-12 milyon civarında kullanıcının 44,5 milyon kredi kartına sahip olduğunu ifade ederek, yaşanan global ekonomik krizin de etkisiyle borçların ödenememesi nedeniyle tüketicilere uygulanan haciz işlemlerinin her geçen gün arttığını bildirdi.



Bugün itibariyle 37 milyar TL olan kredi kartı borçlarının 3,6 milyar TL'lik bölümü için icra işlemi başlatıldığına dikkati çeken Kaya, "Kara listeye girenlerin sayısı da 2 milyon 300 bin kişiye ulaştı. Bunlar kredi kartı borç miktarının asgarisini dahi ödeyemiyor. Bu nedenle temerrüte düşmüş veya takibe alınmış durumdalar" dedi.



Kaya, 'kriz havası oluşmasın" yaklaşımıyla bankaların 4-5 aydır kart borcunun asgarisini ödeyemeyenler için bile herhangi bir işlem yapmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bankaların hukuk servisleri 12 milyar TL'ye yakın kredi kartı borcuyla ilgili henüz işlem başlatmadı. Kredi kartı sahiplerinin yüzde 50'si borç batağına saplanmış durumda. Bankalar için yaklaşık 15 milyar TL'lik riskli borç bulunuyor. Yeniden yapılandırmayla hem tüketicilerin hem de bankaların rahatlatılmasını istiyoruz."



Kaya, 2008 yılı kasım ayı itibariyle ödeme zorluğu yaşanan kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için siyasi partiler nezdinde girişimlerde bulunduklarını, bu kapsamda geçtiğimiz aylarda TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin bir an önce görüşülüp yasalaşmasını beklediklerini kaydetti.



Kart mağdurlarına yıllık yüzde 18 faiz oranıyla 24 ay taksit olanağı sağlanmasını istediklerini anlatan Kaya, bunun için 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Yasasına bir geçici maddenin eklenmesi gerektiğini bildirdi.



Kaya, artan intihar ve benzer üzücü olayların önlenmesi için yasanın yerel seçimlerden önce çıkartılmasını, bunun için parlamentodaki tüm milletvekillerimizden duyarlılık beklediklerini vurguladı.



‘Taksitle ölmeyelim, taksitle ödeyelim’ kampanyası



Kaya, borçların yeniden yapılandırılması amacıyla 21 Aralık 2008'de "Taksitle Ölmeyelim Taksitle Ödeyelim" adıyla kampanya başlattıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Kampanyayı Türkiye genelindeki 14 şubemizde sürdürüyoruz. Bugüne kadar 190 bin imzaya ulaştık. Bu imzalar kredi kartı borçlarında yeniden yapılandırma ve sicil affına olan ihtiyacın en açık göstergesi. Kampanyayı sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz. Topladığımız imzalarla önümüzdeki günlerde Ankara'ya giderek yetkililerle görüşeceğiz."



