Kara leylekler Afrika'ya dönüyor

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA) - NESLİ tehlike altındaki türler arasındaki kara leyleklerin Afrika\'ya dönüşleri başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Isparta Eğirdir Şefliği ekipleri, Isparta\'da dönüş yolundaki kara leylekleri görüntüledi.

Her yıl havanın ısınmasıyla birlikte Afrika\'dan Türkiye\'ye doğru göç eden ve bilinçsiz avcılık faaliyetleri nedeniyle nesli tehlike altında olan kara leyleklerin, Türkiye\'den Afrika\'ya dönüş yolculuğu başladı. Göç yolunda görüntülenen kara leylek sürüsü Doğa Koruma ve Milli Parklar Isparta Eğirdir Şefliği koruma ekiplerinin yüzünü güldürdü.

Kara leylekleri görüntüleyen şeflik çalışanlarından doğa ve yaban hayat tutkunu Hacı İbrahim Güzel ve şef Hasan Eryiğit, görevleri gereği doğa ve yaban hayatı ile iç içe olduklarını, rutin koruma faaliyetleri sırasında kara leylek sürüsü ile karşılaşmaktan mutluluk duyduklarını açıkladı.

Yaban hayatının korunmasının gelecek nesiller açısından çok önemli ve her ferdin sorumluluğunda olduğunu belirten Hacı İbrahim Güzel, “Bizler görevimiz gereği üzerimize düşeni yerine getirmekle birlikte, toplumsal farkındalık yaratabilmek adına fotoğrafla belgelemeye de büyük önem veriyoruz. Göçmen bir kuş türü olan kara leylek, Anadolu göç rotaları üzerinde yer alan Göller Bölgesi\'ni kullanırken, biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir varlığa sahip olan Isparta ve çevresinde de gözlemlenmektedir. Umuyoruz ki bu sene de kışı Afrika kıtasında sorunsuz bir şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki yıl tekrar bizleri selamlamak üzere geri dönerler\" dedi.

Isparta\'nın Gelendost İlçesi\'nde gözlemledikleri kara leylek sürüsünün sonbaharın habercisi göçmen kuş türlerinden olduğunu belirten şef Hasan Eryiğit ise özellikle bilinçsiz bir şekilde sözde avcılar tarafından icra edilen yasa dışı avcılık faaliyetlerine dikkat çekti. Bu gibi hassas türlerin varlığının gelecek açısından önemine de değinen Eryiğit, “Türü tehlike altında olan her bir türün yok olması aslında bize tanınan sürenin de daraldığını ortaya koymaktadır. Ekolojik dengesi bozulmuş bir dünya hasta bir bünyeye benzer. Bu olumsuz sürecin önüne geçmek toplumun her bir bireyinin sorumluluğudur. Bu toplumsal bir eğitim ve gelişim süreci ve her vatandaşımızı daha da geç olmadan duyarlı olmaya davet ediyorum\" diye konuştu.

Yasadışı avcılık faaliyetlerine karşı vatandaşların 156 numaralı Jandarma İhbar Hattı\'na ihbarda bulunmaları gerektiği de belirtildi.

