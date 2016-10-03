Kara Kuvvetleri Komutanı: Beni kurtarmak için hücum edip bacaklarından vurulan çocuk bu...

15 Temmuz gecesi darbecilerin rehin aldığı isimlerden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, korumasını işaret ederek, “Bu çocuk kahramandır. Darbeciler beni derdest edip başıma bastıkları sırada beni kurtarmak için hücum edip bacaklarından vurulan çocuk budur” dedi.

Meclis'in yeni yasama yılının açılışında, aralarında Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın da bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Çolak, o gece neden Orgeneral Hulusi Akar’a bilgi veremediğini de anlattı.

Okuldan ayrıldıktan sonra aradığı Akar’ın telefonuna çıkan darbeci başyaveri Levent Türkkan’ın sürekli “Komutanım müsait değil” dediğini, Kurmay Başkanı’na “İçimde bir sıkıntı var, tekrar kontrol edeceğim” diyerek Kara Havacılık Okulu’na yöneldiği sırada başyaverin arayarak “Komutan sizi bekliyor” dediği için Genelkurmay’a gittiğini ve burada derdest edildiğini aktardı.

Çolak’ın, MİT’ten gelen istihbarat üzerine Akar’ın talimatıyla Kara Havacılık Okulu’na giderek teftiş yaptığı ancak sakıncalı bir durum görmeyerek ayrıldığı kamuoyuna yansımıştı.