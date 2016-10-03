T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kara Kuvvetleri Komutanı: Beni kurtarmak için hücum edip bacaklarından vurulan çocuk bu...

Salih Zeki Çolak, o gece neden Orgeneral Hulusi Akar’a bilgi veremediğini anlattı

03 Ekim 2016 15:19

15 Temmuz gecesi darbecilerin rehin aldığı isimlerden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, korumasını işaret ederek, “Bu çocuk kahramandır. Darbeciler beni derdest edip başıma bastıkları sırada beni kurtarmak için hücum edip bacaklarından vurulan çocuk budur” dedi.

Meclis'in yeni yasama yılının açılışında, aralarında Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın da bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Çolak, o gece neden Orgeneral Hulusi Akar’a bilgi veremediğini de anlattı.

Okuldan ayrıldıktan sonra aradığı Akar’ın telefonuna çıkan darbeci başyaveri Levent Türkkan’ın sürekli “Komutanım müsait değil” dediğini, Kurmay Başkanı’na “İçimde bir sıkıntı var, tekrar kontrol edeceğim” diyerek Kara Havacılık Okulu’na yöneldiği sırada başyaverin arayarak “Komutan sizi bekliyor” dediği için Genelkurmay’a gittiğini ve burada derdest edildiğini aktardı.

Çolak’ın, MİT’ten gelen istihbarat üzerine Akar’ın talimatıyla Kara Havacılık Okulu’na giderek teftiş yaptığı ancak sakıncalı bir durum görmeyerek ayrıldığı kamuoyuna yansımıştı.

ETİKETLER

Salih Zeki Çolakasker15 Temmuzkorumasıbacaklarından vuruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24