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Dünya

KARA KUTU BULUNDU HAVANA (A.A)

06 Kasım 2010 11:32

-KARA KUTU BULUNDU HAVANA (A.A) - 06.11.2010 - Küba'da düşen uçağın kara kutusu bulundu. Küba basınında yer alan haberlerde, kurtarma görevlilerinin, Santi Spiritus eyaletinin Guasimal köyü yakınlarında düşen AeroCaribbean şirketine ait uçağın enkazında yaptıkları aramalar sonucu, uçuş verileriyle ses kayıtlarının bulunduğu kara kutuyu buldukları belirtildi. Bulunan kara kutuyu inceleyen uzmanların, görgü tanıklarının duman ve alevler içinde yere düştüğünü ifade ettikleri çift motorlu ATR tipi türbo pervaneli uçağın düşüş nedenini ortaya çıkarması bekleniyor. Küba'nın doğusundaki Santiago de Cuba kentinden havalanarak başkent Havana'ya giden uçağın düşmesi sonucu  28'i yabancı 61 yolcu ile 7 uçuş personeli hayatını kaybetmişti.

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