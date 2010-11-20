-KARA KITANIN BAHTSIZ ÇOCUKLARI BAMAKO (A.A) - 20.11.2010 - Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünyanın en fakir ülkelerinden biri kabul edilen Mali, dünya ortalamasına göre çocuk ölümlerinin en fazla olduğu ülkelerden biri. Batı Afrika'da bulunan 15 milyon nüfuslu Mali'de doktor ve hastane sayısının sınırlı olması nedeniyle, burada dünyaya gelen çocuklar diğer ülkelerdeki yaşıtları kadar şanslı değil. Kara kıtanın fakir çocuklarının çoğu derme çatma kerpiçten yapılmış evlerde ilkel şartlarda dünyaya gözlerini açıyor. Evlerin çoğu tek odalı. BM verilerine göre geri kalmış ülkelerin başında gelen Mali'de bebek ve çocuklar yeterli miktarda gıda alma imkanından da mahrum. Kara kıtanın batısında bulunan Mali'de birden çok evliliğe izin verilirken kadınların doğurganlık oranı dünya sıralamasının üstünde seyrediyor. Mali'de kadınlar nüfusun yüzde 60'ını oluştururken, ölüm yaşı da her geçen gün düşüyor. Topraklarının çoğu Sahra Çölü'nde bulunan ülkede insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Yerel dilde adını ''Timsah Nehri''nden alan Başkent Bamako'daki insanlar hayatlarını nehirde balıkçılık yaparak kazanıyor. Alım gücü oldukça düşük olan Mali'de gençler, geleceğe ilişkin hayallerini futbolcu olmak üzerine kuruyor ya da başka bir ülkeye yerleşerek yeni bir hayat kurmak istiyor. 8 ayrı bölgeden oluşan Mali'nin kuzeydeki sınırları Sahra Çölü'nün tam ortasına ulaşırken, ülke nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı yer olan güneydeki bölgede ise Nijer ve Senegal nehirleri yer alıyor. Mali'nin başlıca doğal kaynakları ise altın, uranyum ve tuz.