Kara kışta evleri yıkılan Romanlar 4 gündür sokakta kalıyor

Ataşehir'de kış ortasında yıkılan Romanların evleri konusunda kaymakamlık ve belediye yıkım kararının diğer kurumun isteği doğrultusunda yapıldığını savunuyor. Bir aydır ev aradıklarını ifade eden Romanlar ise kimliklerinden ötürü kendilerine ev verilmediğini söylüyor.

Al Jazeera'den İrfan Bozan'ın haberine göre, İstanbul’da kar yağışının başladığı Pazartesi günü, Romanlara ait 60'a yakın hane sabaha karşı yıkıldı. Eşyaları kar altında kalan romanlar 4 gündür eşyaları ile birlikte sokakta kalıyor.

Evi yıkılan Romanlardan Urkiye Yüksekova, evli olan kızı, oğlu dahil üç hane yaşadıklarını ifade etti. Ateş başında ısınmaya çalıştıklarını belirten Yüksekova, tek isteklerinin ev olduğunu söylüyor.

Yüksekova ailesi gibi başka kişiler de ateşin başında. Kimi geceyi ateşin karşısında, kimi de yakınlardaki dernek binalarında geçirdiklerini söylüyor. Hepsinde ortak yanıt: "Gidecek yerimiz yok."



Kış ortasında sabah saat 05.30'da yapılan yıkım konusunda Ataşehir Belediyesi ile Ataşehir Kaymakamlığı farklı açıklama yapıyor.



İki kurum da diğer kurumun isteği üzerine oraya gittiklerini söylüyor. Yıkım esnasında hem zabıta hem de polis ekipleri yıkıma eşlik etti. Yıkımın yapıldığı günün ertesinde Ataşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı.



Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamahmutoğlu, yıkım kararını Ataşehir Belediyesi’nin verdiğini belirterek, şunları söyledi: "Yıkım kararını Ataşehir Belediyesi veriyor. Mülk sahibi bize geldi. 'Mülkiyetimiz üzerindeki işgaliyenin kaldırılmasını istiyoruz' dediler. Belediyeden yıkım kararı aldık. Karar da burada dediler. Buraya güvenlik istiyoruz dediler ilçe kaymakamlığının orada yaptığı tek iş güvenliği sağlamak. Belediyenin yıkım kararının uygulanması gerekiyordu. Burası ile ilgili yıkım kararı var, belediye zabıtası ile ilgili firma yetkilisi, 'Orada yıkım yapılacak filan tarihte, buranın güvenliğinin sağlanması' diye bize talepte bulunuyorlar. Bizim kaymakamlık olarak tek yaptığımız iş güvenliğin sağlanması."

Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamahmutoğlu, ev bulan Romanlara yardım yapacaklarını ifade ederek, "Bugün kararlarını imzaladık. Evleri yıkılan 15 aileye başlangıçta eşyalarını nakletmeleri, kiraladıkları evlere gitmeleri için 2’şer bin lira verme kararı aldık. Bu 15 aile ev tuttuklarını belgeledikleri halde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bir sene boyunca onlara her ay 550 lira kira yardımı yapacak.. Ben onlara ev kiralayın diyorum. ‘Biz Roman’ız ev vermiyorlar tezi doğru değil. Yüzlerce Roman kardeşimiz Yeni Sahra’da, Çamlıca’da, Kayışdağı’nda birçok mahallede kirada kalıyor" diye konuştu.

Ancak Romanlar, yapılan teklif için "Bu teklif şimdi mi akıllarına geldi? Önceden niye bu teklifi yapmadılar da bizi burada karın altında per perişan bıraktılar" diyerek, kırgınlıklarını ve kızgınlıklarını açıkça ifade ediyorlar.