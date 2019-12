Kara kış kapıya dayandı

T24 - İstanbul'da aniden bastıran yağmur şiddetini artırıyor. Sağanak yağışın yanı sıra şiddetli rüzgarın da etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış E-5 Karayolu Kumburgaz Mevkii'ndeki su baskınına neden oldu.



Yol nedeniyle Edirne yönüne ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı. Yolda bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.





Esenler Otogarını su bastı



İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına yolaçıyor. Sağanak yağmur nedeniyle Büyük İstanbul Otogarı'nın Esenler girişi su altında kaldı. Bazı araçlar alt geçitte mahsur kaldı. Otobüsler bile yükselenen sular yüzünden ilerleyemedi. Çevredeki esnaf, taşkının dükkanlarına girmemesi için kendince önlemler aldı. Rögar kapaklarının da patlaması, suyun daha da taşmasına neden oldu. Dükkanı su altında kalan tamirci Hüseyin Süskesen ve Tahsin Tarı, suyun kanalizasyon kapaklarından birden fışkırdığını, bir müddet sonra ikinci bir patlama sesi duyarak suların tekrar yükselip, bu hale geldiğini belirtti. Dükkanı sular altında kalan vatandaşlar, "Dükkanda çalışıyorduk, birden sular yükseldi. Toprağın çökmesi akışı engelledi, belediyenin botları bizi kurtardı. Bot ile kurtarılan 70 kişiyiz. Maddi zararımız çok. Tam belli değil, su çekilince bakacağız" diye konuştu.



Otogar'ın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin ise, "Etkili yağış değil, etkili yağış burada yıllardan beri oluyor. Can kayıpları yaşanan bir an önceki felakette bile burada sorun yaşanmadı. Bugünkü neden, Terazidere bölgesindeki Ayvalıdere kollektörünün tıkanmasından kaynaklanan bir sebep. olcuların sevkinde de bir problem yok. Ancak tıkalı olan yer açılmadığı sürece bu problem yaşanacağa benziyor. İSKİ Ayvalıdere Kollektörü diye adlandırıyor. Otogarın altından geçen büyük kanallar var. Otogar dışındaki bir bölgedeki çökmeden bahsediliyor. Can kaybı söz konusu değil" dedi.





Pazar günü İstanbul'a kar geliyor



Meteorolojik tahminlere göre pazar günü Trakya'da etkili kar yağışı bekleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren Trakya'nın tamamı ve İstanbul'da kuvvetli yağmur şeklinde görülen yağış saat 18.00 den itibaren kar yağışına dönüşecek. Kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın tamamında etkili olacak.



Pazarı pazartesi bağlayan gece de devam etmesi beklenen kar yağışının İstanbul'un Silivri ve Çatalca gibi uzak ilçelerinde bu bölgede kalan oto yollarda etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren türkiye'ye girecek soğuk ve kar yağışı halen Romanya ve çevresini etkiliyor. Soğuk havanın önce yunanistan'in içi kesimlere daha sonra da trakya'ya ulaşması bekleniyor.





Bodrum'da sel kabul oldu



Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, sokak ve caddede sele neden oldu. Otomobiller ve motosikletler sürüklendi, mahsur kalan insanları belediyenin iş makineleri kurtardı.



Metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü ilçede Gökçeler, Tırman ve Yokuşbaşı dağlarından gelen sular, sokak ve caddelerde sele dönüştü. Otomobiliyle sürüklenen 34 yaşındaki Şenal Kara, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bodrumlular okullarına ve işyerlerine gidemedi. Yüzlerce ev ve işyeri sular altında kalırken kriz masası oluşturuldu. Sel sularının İslamhaneleri Köyü'ndeki köprünün üzerinden aşması nedeniyle Bodrum- Turgutreis yolu yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kaldı.



Belediye Başkanı DP'li Mehmet Kocadon, yüzlerce ev ve işyerini su bastığını söyledi. Mehmet Kocadon, "Sele karşı hazırlıklıydık. Yine de dağlardan gelen ve eski dereleri dolduran sular baskınlara neden oldu. Bazı evlerin alt katları tamamen su doldu. Bazı evleri tahliye etmeye başladık. Hasarımız büyük. Ancak en büyük tesellimiz can kaybı olmaması" dedi.





Yağış Fethiye'de etkili oldu



Şehrin en işlek caddeleri sular altında kalırken, meteoroloji yetkilileri son 24 saatte metrekareye 38 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Fethiye'de 2 hafta önce şiddetli yağan, ev ve dükkanların tamamen sular altında kaldığı yağmurun ardından bugün sabahın erken saatlerinde şiddetli yağmur kendini gösterdi. Gece sürekli yağan ve son 1 saat boyunca doluyla birlikte aralıksız yağan etkili yağış şehrin en işlek caddelerinden Çarşı Caddesi'yle Atatürk Caddesi'ni sular altında bıraktı. Şiddetli yağıştan dolayı, yağmur suları kaldırım boyunu geçerek, iş yerlerini tehdit etti. Vatandaşlar ellerine aldıkları fırçalarla, yağmur sularını dükkanlarından uzaklaştırmaya çalıştı. Karşıdan karşıya geçme mecburiyetinde olanlar ise ıslandı. Hasarın meydana gelmediği ilçede, meteoroloji yetkilileri son 24 saatte metrekareye 38 kilogram yağış düştüğünü yağmurun akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtti.





Ağrı, Erzurum, Muş, Hakkari, Şırnak ve Bitlis'te yüzlerce köy yolu kapalı



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde iki günden beri aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar ve tipi yüzünden Ağrı, Erzurum, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş'ta 723 köyün merkezlerle ulaşım bağlantısı kesildi. Kar kalınlığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde 1 metreyi buldu.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlıkları Ardahan'da 5, Erzurum'da 9, Kars'ta 12, Ağrı'da 17, Muş'ta 18 santime ulaştı. Gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars, Ardahan'da 3, Ağrı ve Muş'ta 1 dereceyi buldu.