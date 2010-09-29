-KARA KARTAL VİYANA'DA 3 PUAN PEŞİNDE VİYANA (A.A) - 29.09.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla Viyana'da karşılaşacak. İstanbul'da Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0 yenerek grup maçlarına 3 puanla başlayan siyah-beyazlılar, yarın da galip gelerek gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Rapid Wien ile Beşiktaş arasında yarın TSİ 20.00'de Ernst Happel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Alexey Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dzmitry Zhuk ve Stanislau Savitski yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Siarhei Tsynkevich ve Vital Sevastsyanik'in üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikita Pyreev olacak. Beşiktaş'ın rakibi Rapid Wien, (L) Grubu'nda oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 3-0 mağlup oldu. Bu arada, grubun diğer maçında CSKA Sofya ile Porto, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da karşılaşacak. -AVRUPA KUPALARINDA 144. MAÇ- Beşiktaş, Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yarın Viyana'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 144. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 143 maçtan 50'sini kazanıp, 29'unda berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 174 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 208 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -HÜKMEN GALİBİYETLER- Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETİ SARAYBOSNA'YA KARŞI- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna-Hersek takımı Saraybosna karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki 138 maç içinde en farklı skorlu galibiyetine imza attı. -EN FARKLI SKORLU YENİLGİ LIVERPOOL'DAN- Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngilizlerin dünyaca ünlü takımı Liverpool'dan aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (A) Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi. Bu sonuç, hem Beşiktaş, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu maçı olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti. -BOBO'NUN GÖZÜ OKTAY DERELİOĞLU'NUN TAHTINDA- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 10 golle, mevcut kadroda yer alan Brezilyalı Bobo izliyor. Bobo, Oktay'ın rekorunu eline geçirmeye en yakın isim olarak ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ta ayrıca, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 7 golle Mehmet Özdilek, 6'şar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin Avrupa kupalarının en golcüleri olarak sıralanıyor. -RAPİD WİEN'E ŞANSI TUTMUYOR- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'nda yarın karşılaşacağı rakibi Avusturya'nın Rapid Wien takımına şansı tutmuyor. Rapid Wien ile Avrupa kupalarında daha önce 3 kez eşleşen siyah-beyazlılar, bu 3 eşleşmede de turu geçemedi. Avusturya takımı ile toplam 6 kez karşılaşan ''Kara Kartallar'', sadece 1 kez galip gelirken, 4 kez mağlup oldu, 1 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, oynadığı 6 maçta rakibinden toplam 13 gol yerken, sadece 3 gol atabildi. -MAÇLAR- İlk kez 1960-61 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Rapid Wien ile eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda 4-0 yenilirken, kendi sahasında 1-0 kazanmasına karşın elendi. Rakibiyle 1967-68 sezonunda da Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda eşleşen Beşiktaş, sahasında 1-0, deplasmanda da 3-0 yenilerek yine elendi. Avusturya ekibiyle 1984-85 sezonunda Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan siyah-beyazlılar, deplasmanda 4-1 yenildi, kendi sahasında 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti. 1984-85 sezonundaki eşleşmede Beşiktaş'ın kalesini şu anda kaleci antrenörü olan Zafer Öğer korurken, Rapid Wien teknik direktörü Peter Pacult da Avusturya takımında forma giyiyordu. -DEPLASMANDA HEP FARKLI MAĞLUP OLDU- Beşiktaş, Rapid Wien karşısında Avusturya'da oynadığı 3 maçını da farklı kaybetti. Bu 3 karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gören siyah-beyazlılar, rakibine sadece 1 gol atarak yanıt verebildi. Beşiktaş, Avusturya'daki maçlarını 4-0, 3-0 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti. -BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR- Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'da bileği bükülmüyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ön eleme ve grup maçlarında yenilgi yüzü görmedi. 6'sı ön eleme, 1'i de grup maçı olmak üzere toplam 7 karşılaşmaya çıkan ''Kara Kartallar'', sahadan 6 kez galip ayrılırken, sadece 1 kez berabere kaldı. Faroe Adaları'ndan Vikingur, Finlandiya'dan HJK Helsinki takımlarını hem İstanbul'da hem de deplasmanda yenmeyi başaran Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plezen ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde 3-0 galip geldi. Siyah-beyazlılar, grup maçlarına da 1-0'lık CSKA Sofya galibiyetiyle başladı. -18 GOL ATIP, 1 GOL YEDİ- Beşiktaş Avrupa kupalarında oynadığı 7 maçta toplam 18 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Tek golünü deplasmanda Viktoria Plezen'den yiyen siyah-beyazlılar, diğer 6 karşılaşmada ise rakip forvetlere geçit vermedi. Bu sezon Vikingur ve HJK Helsinki'yi 4-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, farklı galibiyetlere imza attı. -QUARESMA VE NİHAT- Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü isimleri yeni transfer Ricardo Quaresma ile Nihat Kahveci oldu. İki futbolcu da UEFA Avrupa Ligi'nde rakip fileleri 3'er kez havalandırırken, Bobo, Filip Holosko ve takımdan ayrılan Matias Delgado 2'şer gol attı. Siyah-beyazlıların Avrupa'daki diğer golleri ise Nobre, Ekrem, Hilbert, Guti, Necip ve Ernst'ten geldi.