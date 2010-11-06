-KARA KARTAL QUARESMA'YA KAVUŞTU İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - UEFA Kupası (L) Grubu 4. maçında deplasmanda Porto ile 1-1 berabere kalan ve dün İstanbul'a dönen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 8 Kasım Pazartesi günü Kasımpaşa ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. uzun süredir sakat olan Portekizli futbolcu Quaresma takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Bernhard Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'de basına kapalı olarak yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen Sivok, Ekrem, Nobre, Rüştü ve Rıdvan'ın katılmadığı bildirildi. Ferrari'nin ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı kaydedildi. Öte yandan, uzun süredir sakat olan Portekizli futbolcu Quaresma'nın takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı. Sakatlığı geçen kaleci Cenk'in de takımla birlikte idmanda yer aldığı ifade edildi. Porto maçında oynayan oyuncuların sadece takım halinde yapılan koşulara katıldığı, diğer futbolcuların ise koşunun ardından 5'e 2 pas çalışması, minik kale maç, yarım sahada kontrollü pas çalışması ve çift kale maçla antrenmanı tamamladığı bildirildi. Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı basına kapalı antrenmanla tamamlayacak.