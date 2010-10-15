-KARA KARTAL MANİSASPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın yapacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, dar alan ve kontrollü pas çalışması yaptı. Son bölümde çift kale maç oynayan Beşiktaş, yarınki mücadelenin taktiği üzerinde durdu. Siyah-beyazlıların bugünkü çalışmasına tedavileri süren Ekrem, Auerilo, Sivok, Quaresma ve Guti katılmadı. Erhan Güven ve Fatih Tekke ise kendi programları doğrultusunda takımdan ayrı idman yaptı. Beşiktaşlı futbolcular, yarın sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak, maç saatini bekleyecek.